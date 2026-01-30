Хозяйку «резиновой» квартиры приговорили к реальному сроку

В Чкаловском районном суде Екатеринбурга огласили приговор местной жительнице Маргарите Аникиной по уголовному делу об организации незаконного пребывания в России иностранцев.

Как сообщили в пресс-службе суда, женщина по предложению знакомых вступила в организованную группу, которая с осени 2021 по конец 2023 года создала целую систему для нелегального пребывания мигрантов в стране. За выполнение поручений, в том числе предоставление своей квартиры для фальшивой постановки на учет мигрантов, Аникина получала от сообщников вознаграждение.

За два года шайка организовала незаконное пребывание в России не менее 54 мигрантов.

Аникина полностью признала свою вину и заключила со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима. Осужденная взята под стражу в зале суда.

Екатеринбург, Елена Владимирова

