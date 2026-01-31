На Урал идет лютый мороз до -42 с ветром

На Урал идут сильные морозы. В ночь на воскресенье температура воздуха может опуститься до -42 градусов. При этом будет ветрено – с порывами до 18 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Отметим, по данным метеобюро региона, такое существенное похолодание ожидается только на севере Среднего Урала. В Екатеринбурге тоже станет прохладнее, но не так экстремально – ночью до -16, днем до -13 градусов.

