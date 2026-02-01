24 млн за неделю перевели мошенникам уральцы

За последнюю неделю января жители Екатеринбурга передали мошенникам больше 24 млн рублей, сообщили в пресс-службе городской полиции. В одном из случаев жертва перевела 12 млн рублей, в другом – почти 9 млн. Последней, в частности, позвонили якобы с «Почты России» и попросили назвать код из СМС, чтобы доставить посылку. После того, как женщина назвала заветные 6 цифр, ей позвонили уже из другой «службы» и сообщили, что ее аккаунт на Госуслугах взломан. Женщину убедили отдать накопления – оказалось, что дома у нее был 4,8 млн в рублях и 20 тысяч в евро. Все деньги она сложила в пакет и отдала курьеру, с которым встретилась в заранее оговоренном месте. Остальную часть она обналичила со своих счетов и внесла на «безопасные».

Во всех случаях возбуждены уголовные дела по факту мошенничества в особо крупном размере.

Екатеринбург, Елена Сычева

