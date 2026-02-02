Подросток отвлекся на телефон, и его сбила машина

В воскресенье, 1 февраля, в Екатеринбурге школьник не заметил автомобиль, потому что по дороге смотрел только в мобильный телефон.

Как сообщили в пресс-службе горГАИ, инцидент произошел в 13 часов 35 минут на улице 8 Марта в районе дома №70.

13-летний подросток переходил проезжую часть на красный сигнал светофора и смотрел в телефон. Мальчика сбил автомобиль «Дэу Нексия» под управлением 43-летнего водителя.

Подростка с травмами головы и ног доставили в ДГКБ №9.

Водитель, житель Челябинска с 12-летним стажем, был трезв. Он пояснил, что подросток вышел на дорогу внезапно. Мужчина затормозил, но избежать столкновения не смог.

Информация направлена в подразделение по делам несовершеннолетних для проведения профилактической работы с семьей ребенка и решении вопроса о привлечении к ответственности по ст.5.35 КоАП РФ за ненадлежащее воспитание.

Екатеринбург, Елена Владимирова

