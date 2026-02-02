Приставы нашли воришку в куче белья

В Алапаевске приставы нашли вора, который уклонялся от наказания. «Будучи осужденным по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», с наказанием в виде принудительных работ в течение 10 месяцев с удержанием в доход государства 10%, от отбывания наказания уклонялся (не прибыл к месту отбывания и к работам не приступил)», – сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП России.

Прибывшие по его домашнему адресу приставы обнаружили искомое лицо под грудой белья.

«Поскольку мужчина пытался спрятаться и скрыться от судебных приставов, в отношении него составлен протокол об административном правонарушении по ст. 17.8 КоАП РФ «Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа». После этого гражданин доставлен на судебное заседание, а в дальнейшем передан сотрудникам ГУФСИН для помещения в изолятор временного содержания», – уточнили в службе.

Екатеринбург, Елена Сычева

