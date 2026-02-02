Свердловчанам запретили публиковать фото прилетов дронов и их последствий

На территории Свердловской области введены дополнительные меры антитеррористической безопасности.

Как сообщили в департаменте информполитики, вводится запрет на публикацию фото- и видеоматериалов, которые могут помочь при подготовке терактов или показывают их последствия: съемку беспилотников и атак с их применением, мест падения дронов, повреждений зданий и техники, кадров с пострадавшими, а также материалы, по которым можно определить тип дрона, работу ПВО и РЭБ или места их размещения.

Кроме того, нельзя размещать информацию о местах расположения, временной и постоянной дислокации сил и средств Вооруженных сил Российской Федерации и правоохранительных органов, а также объектов военной инфраструктуры, средств противодействия БВС, систем связи, систем охраны объектов ТЭК, объектов ЖКХ, мостов и иных критически важных объектов.

Также вводится новое правило для собственников квартир и жилых домов, которые сдают их в аренду. Они должны в течение суток передать в местные органы МВД информацию об арендаторах – ФИО, дату и место рождения, даты заезда и выезда, фото. Ранее сведения об арендаторах передавали управляющие компании.

За невыполнение требований региональной антитеррористической комиссии предусмотрены штрафы: для граждан – до 2 тысяч рублей, для должностных лиц – до 25 тысяч, для организаций – до 250 тысяч. При повторном нарушении – до 5, 50 и 500 тысяч рублей соответственно.

Екатеринбург, Елена Владимирова

