Аллею художников снова переселили – и будут штрафовать (ФОТО)

Екатеринбургскую «аллею художников» снова переселили. Стихийный рынок, на котором прежде действительно можно было купить работы местных живописцев и графиков, кочует уже несколько лет по центру города. Сначала они продавали картины на аллее на проспекте Ленина, затем их переселили к УрГЭУ, когда там начался ремонт прилегающей территории – к цирку, а теперь они обосновались на Вайнера.

При этом горожане отмечают, что собственно художников там не осталось, а есть лишь продавцы советских артефактов и китайских украшений. При этом т.н. художники приезжают с товаром на автомобилях и паркуют их в пешеходной зоне.

«Художники переселись на Вайнера по постановлению администрации Ленинского района. Что касается их автомобилей, то стоят они на тротуаре с нарушениями, квартальные отправляют данные на них в ГАИ», – уточнили в пресс-службе мэрии.

Екатеринбург, Елена Сычева

