Мужчина с пистолетом ограбил цветочный магазин, забрав с собой плющевого медведя (ФОТО)

В Екатеринбурге полицейские задержали 47-летнего мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на цветочный магазин на улице Сулимова. Грабитель унес с собой два букета цветов и плюшевого медведя.

Все случилось в ночь на 1 февраля. Около часа ночи мужчина зашел в павильон, потребовал от флориста собрать ему один букет, а затем выбрал еще один – готовый, а также указал на мягкую игрушку. «При этом клиент вел себя надменно и развязно. Когда флорист упаковала все покупки, клиент вместо денег достал пистолет и заставил ее лечь на пол. После чего, прихватив цветы и медведя, спокойно ушел. На пороге он небрежно «разрешил» пострадавшей вызвать полицию. Ущерб от действий подозреваемого составил 6500 рублей», – сообщили в пресс-службе УМВД.

Полицейские быстро установили личность грабителя по камерам наблюдения и задержали мужчину по горячим следам. В его квартире на ул. Боровой был обнаружен пневматический пистолет, с которым он предположительно ходил за цветами, а также пневматическая винтовка. Похищенные цветы и плюшевый медведь находились там же.

В отделе полиции мужчина рассказал, что цветы и подарок ему нужны были, чтобы поздравить с днем рождения дочь его знакомой. С его слов, деньги он собирался занести в цветочный магазин на следующий день. Он также извинился перед женщиной-флористом и пообещал, что полностью возместит ущерб. Полицейские установили, что задержанный имеет судимость за неуплату алиментов.

Несмотря на его раскаяние, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 162 УК РФ «Разбой с применением оружия». Он находится под арестом.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

