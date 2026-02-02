Лидером по продаже жилья в новостройках в 2025 году стала ГК «КОРТРОС»

Группа компаний «КОРТРОС» заняла первое место в ТОП-5 застройщиков Екатеринбурга по объему продаж первичного жилья за 2025 год. Согласно данным сервиса аналитики «Объектив.РФ», девелопер реализовал 95 493 кв. метров, на его долю пришлось 8,3% рынка продаж в Екатеринбурге.

Рынок первичного жилья столицы Урала в 2025 году показывал рост. Всего в Екатеринбурге было заключено 29 085 сделок, что на 8,2% превысило показатели 2024 г., такие данные приводит сервис аналитики для девелоперов «Объектив.РФ». Для поддержания покупательской активности застройщики активно использовали ипотечные программы, рассрочки и скидки.

В Екатеринбурге ГК «КОРТРОС» реализует первый в России проект комплексной застройки. Мастер-план проекта «Академический» разработало французское бюро «Valode & Pistre». С момента начала строительства проекта в 2005 году построено более 170 жилых домов. Создана полноценная социальная инфраструктура с новыми детскими садами, школами, поликлиниками, спортивными объектами. В 2021 г. «Академический» получил статус отдельного административного района Екатеринбурга.

