Через неделю начнется запись детей в лагеря (ГРАФИК)

На сайте администрации Екатеринбурга опубликовали график подачи заявления на отдых в детских городских и загородных лагерях. Для записи родители могут подать документы через «Госуслуги» или в любом отделении МФЦ в течение семи дней.

Так, через неделю начнется запись в лагеря уже на весенние каникулы – с 9 по 16 февраля. Отдохнуть смогут дети от 6,5 до 18 лет.

Следующие окна записи:

– с 2 по 9 марта – в загородные лагеря на летние каникулы;

– с 16 по 23 марта – в дневные лагеря на летние каникулы;

– с 4 по 11 мая – в санатории;

– с 14 по 21 сентября – в дневные и загородные лагеря на осенние каникулы;

– с 9 по 16 ноября – в дневные и загородные лагеря на зимние каникулы.

Екатеринбург, Дарья Деменева

