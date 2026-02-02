Нормативная стоимость жилья в Екатеринбурге превысила 135 тысяч рублей за 1 квадратный метр

Администрация Екатеринбурга утвердила среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра жилья на территории города. На первый квартал 2026 года она составит 135 890 рублей.

Нормативная стоимость жилья рассчитывается для оценки имущественного положения граждан, претендующих на соцнайм, покупки квартир для переселенцев из ветхого фонда и выплаты компенсаций за снос домов в рамках программы КРТ.

По данным Уральской палаты недвижимости, средняя цена предложения на вторичном рынке в январе составила 134 468 рублей за квадратный метр. Квартиры в новостройках стоят значительно дороже – 170 тысяч рублей за квадратный метр.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

