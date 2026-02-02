Екатеринбуржцы больше месяца ждут возврата денег за отмененное ледовое шоу

Компания «Ледовые сезоны» до сих пор не вернула деньги екатеринбуржцам за отмененное шоу «Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром». Представление, которое должно было пройти 23 декабря 2025 года на «УГМК-Арене», отменили всего за четыре дня до назначенной даты.

По информации регионального управления Роспотребнадзора, если организаторы отменяют шоу, то они обязаны вернуть деньги в течение 7 дней с момента подачи заявления компании (ООО «Ледовые сезоны») или агенту, у которого были куплены билеты.

Тем, кому отказали в возврате денежных средств или у кого просто проигнорировали обращения, Роспотребнадзор предлагает присоединиться к групповому иску. Для этого в течение месяца, до 2 марта, нужно отправить в ведомство пакет документов (заявление о присоединении к иску, банковские реквизиты для возврата денег, расписку о взаимодействии по электронной почте, копии паспорта, билетов, чеков об оплате и почтовой квитанции об отправке заявления об отказе от услуг в адрес компании).

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube