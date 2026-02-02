Свердловчане стали чаще покупать кроссоверы и внедорожники

В Свердловской области за год спрос на новые кроссоверы и внедорожники вырос на 5%. В числе самых востребованных моделей – «Москвич» 3, Chery Tiggo 7 Pro Max, Geely Monjaro, OMODA C5, Chery Tiggo 4 Pro и Lada Niva Legend. По сравнению с прошлым годом особенно заметно уральцы начали интересоваться машинами Chery (+81%).

«В 2025 году их доля [внедорожников и кроссоверов] составила 72% среди всех предложений. Для сравнения: на седаны приходится лишь 11,3% объявлений, а на универсалы – 5,7%. Мы видим, что спрос на кроссоверы и внедорожники растет – они выигрывают за счет утилитарности и широкого ассортимента моделей, которых ежегодно становится все больше», – отметил Артем Хомутинников, руководитель продаж направления «Новые авто» в «Авито».

Средняя цена на новые кроссоверы и внедорожники – около 3 миллионов рублей. Но, по данным сервиса «Авито Авто», стоимость некоторых моделей снизилась: «Москвич 3» (-19,5%, до 1 788 000 рублей), Chery Tiggo 4 Pro (-19,1%, до 1 990 000 рублей), Chery Tiggo 8 Pro Max (-10,8%, до 3 720 000 рублей), Omoda C5 (-8,7%, до 2 722 000 рублей) и Jaecoo J7 (-7,7%, до 3 459 000 рублей).

Екатеринбург, Дарья Деменева

