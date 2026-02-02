Многодетная семья осталась без дома из-за недобросовестного застройщика

Полевской городской суд взыскал более 10,8 млн рублей с застройщика, оставившего многодетную семью без дома. Интересы пострадавших защищала городская прокуратура.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, заявители взяли семейную ипотеку на покупку земельного участка и заключили договор подряда с ООО «Строительные инновации» на строительство частного дома. Планировалось, что работы общей стоимостью в 4,7 миллиона рублей будут выполнены до 27 апреля 2025 года. Семья за счет ипотеки оплатила 3,5 миллиона рублей. Между тем, застройщик только возвел фундамент (эти работы были оценены в 570 тысяч рублей), а потом покинул стройплощадку, сославшись на проблемы с финансированием.

Пострадавшие подали в суд на строительную организацию. Иск был удовлетворен. Застройщик должен выплатить многодетной семье 2,9 миллиона рублей за невыполненную часть работ, 4,1 миллиона рублей неустойки, 3,6 миллиона рублей штрафа, а также 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры города.

Полевской, Ангелина Сергеева

