Куртка с эмблемой бойцовского клуба помогла бесконтактно утихомирить авиадебоширов

Мужчина в спортивном костюме с эмблемой бойцовского клуба «Архангел Михаил» помог бесконтактно утихомирить двух нетрезвых на борту самолета Екатеринбург – Москва. Об этом сообщила одна из пассажирок рейса в своих соцсетях.

«Два очень пьяных пассажира начали дебош еще до взлета, кричали, вели себя по-хамски, один из них конфликтовал с трезвым человеком и обещал разбить ему лицо, но вдруг зашел мужчина вот в такой кофте и всем резко захотелось спать», – написала пассажирка.

Она добавила, что никаких действий мужчина в куртке бойцовского клуба не предпринимал, просто прошел по салону, положил вещи на багажную полку и молча сел на свое место, однако одного его появления было достаточно, чтобы дебоширы вели себя спокойно до конца полета.

Спортивная редакция «Нового Дня» не смогла опознать в мужчине профессионального бойца, вероятно, это мог быть сотрудник ЧОП «РМК-безопасность» или клиент Академии спорта РМК.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube