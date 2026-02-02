В Екатеринбурге псевдозастройщик обворовал людей на 25 миллионов, не достроив их дома

В Екатеринбурге предприниматель брал деньги за строительство частных домов, но не достраивал их. В результате он обманул шесть людей на общую сумму 25 миллионов. Теперь мужчине грозит за мошенничество до 10 лет лишения свободы.

По версии следствия, он от имени другого лица с декабря 2022 по ноябрь 2023 года заключал с клиентами договоры строительного подряда, предоставлял им информацию об условиях, сроках выполнения, стоимости работ, преимуществе относительно других организаций. После получения денег мужчина начинал строительство, но намеренно бросал работу на середине.

Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга утвердила обвинения против застройщика. Его обвиняют в крупном мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Уголовное дело передали в районный суд для рассмотрения, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

