Понедельник, 2 февраля 2026, 18:46 мск

Мужчину оштрафовали за курение в туалете самолета

Пассажир рейса Благовещенск – Екатеринбург не выдержал долгого перелета и закурил в уборной воздушного судна.

Как сообщили в пресс-службе УМВД на транспорте по УрФО, инцидент произошел в минувшие выходные. В дежурную часть линейного отдела аэропорта Кольцово поступил сигнал, что к прибывающему из Благовещенска самолету требуется наряд полиции.

На месте транспортные полицейские задержали ранее не имевшего проблем с законом 50-летнего жителя города Майкоп Республики Адыгея. Во время полета мужчина покурил сигарету в туалете, о чем стало известно бортпроводникам в результате сработки датчиков задымления.

Нарушитель пояснил, что не выдержал длительного перелета продолжительностью более пяти часов, поэтому покурил в туалете, надеясь, что этого никто не заметит.

Полицейские составили административный протокол по части 1 статьи 6.24 КоАП РФ. Мужчине предстоит заплатить штраф.

Транспортная полиция напоминает, что курение на борту самолетов запрещено. Запрет распространяется как на обычные сигареты, так и на электронные испарители или системы нагревания табака.

Екатеринбург, Елена Владимирова

© 2026, РИА «Новый День»

