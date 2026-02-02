Целый район на Урале три дня сидит без воды

Третий день без холодной воды остается микрорайон Трудпоселок в Провоуральске. Об этом сообщил депутат местной думы Дмитрий Хаймин в своих соцсетях. По его словам, авария произошла еще в субботу. В техническом колодце на улице 8 Марта прорвало трубы. Вода разлилась по поверхности и застыла.

«В субботу Водоканал перекрыл воду в колодце, там установлена заглушка – то есть воды нет у всех жителей поселка», – отметил депутат.

При этом, по его словам, работы не ведутся. Коммунальщиков на месте нет. Местным жителям не сообщают, когда начнется устранение аварии и когда у них будет восстановлено холодное водоснабжение. Также в нарушение законодательства подвоз питьевой воды не организован.

«Улица Трудовая просто утонула, несколько дворов затоплены. Подвоза воды нет. Да, у некоторых скважины, но не у всех. Никакой информации Водоканал не дает», – рассказала местная жительница Александра.

«Новый День» обратился за комментарием в администрацию Первоуральска.

Фото предоставлены редакции местным жителем

Екатеринбург, Елена Сычева

