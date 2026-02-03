В прошлом году на Урал приехали 211 тысяч иностранцев

В 2025 году в Свердловскую область прибыли 211 016 иностранных граждан, что на 9,1% ниже, чем в 2024 году. Более 90%, 192 800, приехали из стран с безвизовым режимом.

Как сообщили начальник пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых, в основном на Урал приезжали уроженцы Таджикистана (41,9%), Узбекистана (24,7%) и Киргизии (12,2%).

Подразделения полиции по вопросам миграции установили 12 457 административных правонарушений по линии иммиграционного контроля и трудовой миграции, что на 50,5% больше, чем в 2024 году. Вынесено 407 решений об административном выдворении за пределы России и 191 решение о депортации.

Кроме того, представители ОВД направили 3 970 представлений о не разрешении въезда в Россию конкретным иностранным гражданам и лицам без гражданства. Принято 1 030 решений о сокращении срока пребывания в регионе выявленным нарушителям. Установлено 15 человек, находящихся в розыске.

На миграционный учет было поставлено 412 394 иностранных граждан и лиц без гражданства. Оформлено 57 963 патента (из них 31 906 – для работы у физических лиц), 2831 разрешение на работу иностранным гражданам, из них 110 – высококвалифицированным специалистам.

Екатеринбург, Елена Владимирова

