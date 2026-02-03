В авиакатастрофе под Орском погиб 20-летний свердловчанин

В числе погибших в крушении учебного самолета под Орском есть уроженец Свердловской области, это 20-летний Тимофей Курдупов. Он был студентом Санкт-Петербургского университета гражданской авиации. Тимофей не дожил пяти дней до своего 21-летия.

Губернатор Свердловской области поручил оказать всю необходимую помощь семье погибшего. «Один из курсантов – Тимофей Курдупов – родом из Свердловской области. Поручил коллегам связаться с семьей парня. Окажем родственникам необходимую помощь и поддержку. Светлая память погибшим», – сообщил он в своем телеграм-канале.

Как ранее писал «Новый День», 2 февраля потерпел крушение легкомоторный самолет Diamond Aircraft. Авиакатастрофа произошла в районе поселка Джанаталап во время тренировочного полета. На борту воздушного судна находились инструктор и два курсанта. Все они погибли. Самолет принадлежал Санкт-Петербургскому госуниверситету гражданской авиации. Обстоятельства и причины трагедии устанавливаются.

Екатеринбург, Дарья Деменева

