
Вторник, 3 февраля 2026, 10:29 мск

Застройщик рассказал, что появится на месте снесенного дома Ельцина

Жители Ботанического микрорайона протестуют против точечной застройки. На месте снесенного трехэтажного дома на улице 8 Марта, где жила семья первого президента России Бориса Ельцина, планируется строительство дома бизнес-класса высотой в 22 этажа. Жильцы соседнего дома убеждены, что новая застройка перекроет им солнечный свет в квартирах. Они неоднократно жаловались в мэрию и прокуратуру, а также писали обращения губернатору Денису Паслеру и на прямую линию президента РФ Владимира Путина.

Протесты горожан начались в 2023 году, когда застройщики начали осваивать участок рядом с пересечением улиц 8 Марта и Юлиуса Фучика. «В районе и так огромные проблемы с парковочными местами, катастрофически не хватает мест в детских садах, в школах, нет учреждений дополнительного образования», – сетовали недовольные жители Ботаники. Периодически жильцы соседнего дома устраивают акции: вывешивают баннеры на балконах, оставляют протестные надписи на ограждении стройплощадки. Сейчас они обещают бойкотировать сентябрьские выборы, если вопрос с точечной застройкой не будет решен.

Как выяснил «Новый День», изначально на участке планировалось построить две жилые высотки. Сейчас проект предполагает один дом на 174 квартиры. Строительство начнется в марте-апреле 2026 года.

«Когда мы инициировали текущий проект, мы отказались от более ранних решений других застройщиков по размещению на участке двух жилых домов с этажностью до 33 этажей и остановились на относительно компактном варианте с одной секцией и этажностью ниже существующих жилых домов в этом квартале.

Это будет 22-этажное здание, с двумя подземными этажами под парковку. Такой объем строительства полностью соответствует стандартным нормативам градостроительного проектирования без какого-либо их увеличения. Мы не стали запрашивать их изменения для данной локации.

Нам известно о том, что часть соседей имеют свои предложения по развитию данной территории. Например, получали предложения построить за свой счет фонтан или школу искусств на данной территории. Часть из них мы смогли учесть в нашем проекте.

Мы активно поддерживаем диалог с соседями и даже создали специальный чат с вопросами-ответами и разместили на него ссылку на ограждении участка», – рассказала «Новому Дню» Кристина Чуприянова, руководитель отдела маркетинга компании Tetris Group. По ее словам, застройщик выполняет все требования законодательства, в том числе санитарные нормы по инсоляции.

