За год инфляция на Урале снизилась почти на 3%

По итогам 2025 года в Свердловской области, как и по всей России, заметно снизилась инфляция.

Как сообщил на пресс-конференции заместитель начальника Уральского ГУ Банка России Сергей Коровин, в Свердловской области она составила 7,3% против 10% в 2024 году. По его словам, замедление роста цен в прошлом году коснулось практически всех товаров, что-то даже подешевело. На это повлияли снижение потребительского спроса и высокая ключевая ставка.

Однако рост цен на платные услуги составил 11,3%. Спрос на них остается высоким, а нарастить предложение быстро у предпринимателей не получилось, при этом их затраты возросли.

В ближайшее время на рост стоимости товаров и услуг повлияет повышение НДС (с 1 января) и первый этап повышения тарифов на ЖКХ. «Полный эффект от этого мы оценим не раньше начала марта», – отметил Сергей Коровин.

Екатеринбург, Елена Владимирова

