Уральцы продолжают брать ипотечные кредиты, но отказываются от потребительских

В 2025 году жители Свердловской области стали реже брать потребительские кредиты, а вот объемы ипотечного кредитования продолжают расти.

Как рассказал на пресс-конференции замначальника Уральского ГУ Банка России Сергей Коровин, портфель ипотечных кредитов в Свердловской области к концу года достиг 682 млрд рублей, что на 7% больше, чем год назад. Более 80% этой суммы составляют жилищные кредиты по государственным программам.

Число потребительских кредитов сократилось, в 2025 году граждане предпочитали гасить старые займы, а не брать новые.

