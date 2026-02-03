Уральцы продолжают брать ипотечные кредиты, но отказываются от потребительских

В 2025 году жители Свердловской области стали реже брать потребительские кредиты, а вот объемы ипотечного кредитования продолжают расти.
Как рассказал на пресс-конференции замначальника Уральского ГУ Банка России Сергей Коровин, портфель ипотечных кредитов в Свердловской области к концу года достиг 682 млрд рублей, что на 7% больше, чем год назад. Более 80% этой суммы составляют жилищные кредиты по государственным программам.
Число потребительских кредитов сократилось, в 2025 году граждане предпочитали гасить старые займы, а не брать новые.
Екатеринбург, Елена Владимирова
