Уральцы рассказали о худших предложениях руки и сердца

Жители Екатеринбурга рассказали, как не стоит делать предложение руки и сердца. В преддверие дня влюбленных опрос провел «Авито». 67% респондентов сообщили, что худший способ сделать предложение – на чужой свадьбе. Еще 55% заметили, что плохая идея – делать это с помощью пранка или розыгрыша. Например, некоторое время назад у уральцев были популярны розыгрыши с лже-ОМОНом.

Еще 29% опрошенных рассказали, что очень неудачное решение – положить кольцо в бокал или в десерт.

Также 33% признались, что не хотели бы получить или сделать предложение на глазах у большого числа людей, например, на концерте или на хоккейном матче. А вот 11%, напротив, сказали, что будут считать неудачным ангажемент, сделанный когда никто не видит и не снимает на видео.

Екатеринбург, Елена Сычева

