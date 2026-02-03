Свердловчане положили в банки 1,6 трлн рублей

Банковские сбережения жителей Свердловской области по итогам 2025 года выросли на 18% и составили 1,6 трлн рублей. Об этом сообщил на пресс-конференции замначальника Уральского ГУ Банка России Сергей Коровин.

При этом две трети этой суммы хранятся на срочных счетах, остальное – на текущих. 97% своих сбережений уральцы хранят в рублях.

Кроме того, рассказал Сергей Коровин, у уральцев пользуется успехом сравнительно новая программа долгосрочных сбережений. По состоянию на 1 января было открыто 295 тысяч таких счетов на общую сумму 16,4 млрд рублей. За 2025 год свердловчане пополнили счета по этой программе на 7 млрд рублей, что в три раза больше, чем в 2024-м.

«Этот инструмент достаточно востребован, он обладает рядом преимуществ. Есть возможность получить софинансирование от государства до 36 тысяч рублей в год, налоговый вычет на сумму взносов, также средства программы долгосрочных сбережений застрахованы государством, причем сумма страхового покрытия в два раза больше, чем по банковским вкладам», – рассказал Сергей Коровин.

Также эксперт рассказал, что продолжает расти доля граждан, которые оплачивают покупки безналичным расчетом. На наличные деньги в прошлом году пришлось только 12% расчетов. При этом в безналичном расчете снизилось использование пластиковых карт, так как люди все чаще отдают предпочтение новым технологиям оплаты – СБП, биометрические платежи, оплата по куар-кодам.

Екатеринбург, Елена Владимирова

