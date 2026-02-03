В Екатеринбургском зоопарке обустроят летний тигрятник

В Екатеринбургском зоопарке будут обустраивать новый летний вольер для амурских тигров. Работы обойдутся в 60 миллионов рублей. Половину этой суммы уже выделили из городского бюджета. Строительство, рассчитанное на два года, планируют завершить в 2027-м году.

«Современные вольеры для тигров соответствуют стандарту лишь наполовину. У нас нет в достаточном объеме внутренних помещений. Строительство и обустройство тигрятника позволит нам должным образом содержать пару амурских тигров. Главное достоинство новых вольеров – это большие внутренние помещения, необходимые не только для содержания, но и для разведения», – рассказала на пресс-конференции директор зоопарка Светлана Прилепина.

По ее словам, новые уличные вольеры разместят на месте вывезенных аттракционов. Это часть серьезной реконструкции, которая полностью преобразит рекреационную зону зоопарка. Подготовка к строительству тигрятника началась еще в прошлом году: площадку расчистили, уже подготовили эскиз, и сейчас завершается работа над сметной документацией. В апреле-мае будут обустраивать ограждения.

Новый павильон будет пристроен к старому, он рассчитан на содержание одной тигриной семьи – пары с детенышами. Старый вольер в скором времени также отремонтируют.

Светлана Прилепина отметила, что помимо расходов на сам тигрятник могут потребоваться средства на дополнительные работы: «Придется, наверное, предусмотреть еще и сопутствующие работы: сети, благоустройство прилегающей территории, замену покрытия – мы должны перейти с асфальта на бехатон. Сам вольер – около 60 миллионов».

Помимо этого, в 2026 году в зоопарке планируют отремонтировать центральный тепловой пункт. Это нужно, чтобы поддерживать нужную температуру и обеспечить комфортные условия для животных. Город уже выделил на эту цель средства, уточнила директор зоопарка.

Екатеринбург, Дарья Деменева

