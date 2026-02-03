В Екатеринбурге отремонтируют главный корпус театрального института

Министерство культуры РФ выделило Екатеринбургскому театральному институту субсидию на проведение комплексных ремонтно-реставрационных работ в главном корпусе по адресу: ул. Вайнера, 2.

Как сообщили в пресс-службе института, здание является объектом культурного наследия регионального значения, поэтому согласовать все требования, подготовить документацию и приступить к ремонту было непросто.

Срок реализации контракта, заключенного с ООО «Ремспецстрой», – конец 2027 года. На этот период занятия перенесут во второй учебный корпус на ул. Карла Либкнехта, 38, и в общежитие на ул. 8 Марта, 50.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

