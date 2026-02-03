Недокомплект штата УМВД Екатеринбурга вырос до 35,5%

В полиции Екатеринбурга растет дефицит кадров. Как сообщил начальник городского УМВД Виктор Позняк, сегодня недокомплект сотрудников в гарнизоне составляет 35,5%. За год он увеличился на 5%.

«Основная причина – низкие зарплаты. Безусловно, каждый год мы принимаем на службу выпускников Уральского юридического института МВД. Но если в 2005 году из вуза выпускались по 300 кадровых офицеров, то сейчас около 160. И надо учесть, что Уральский институт обеспечивает кадрами не только Екатеринбург, но и другие регионы. Объективно, сегодня мы не можем привлечь молодежь, потому что зарплаты [в полиции] неконкурентноспособные», – сообщил Виктор Позняк на заседании комиссии по безопасности Екатеринбургской думы.

Он добавил, что за счет областного бюджета дополнительные ежемесячные выплаты в размере 10 400 рублей получают сотрудники патрульно-постовой службы, участковые, сотрудники конвоя и изолятора временного содержания, а также подразделения, занятые обеспечением охраны общественного порядка.

«В настоящее время с главой Екатеринбурга мы прорабатываем вопрос о денежном стимулировании сотрудников полиции из средств местного бюджета. Сейчас определяются наиболее уязвимые подразделения. Надеюсь, у нас получится решить этот вопрос», – отметил Виктор Позняк. Депутаты пообещали поддержать эту инициативу при формировании городского бюджета.

Екатеринбург

