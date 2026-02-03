российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 3 февраля 2026, 13:33 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Жители Екатеринбурга жалуются на сбои в работе мобильных операторов

жители Екатеринбурга сообщают о перебоях в работе мобильной связи. В частности, в центре города некоторые абоненты компании МТС не могут сделать исходящие вызовы. При этом дозвониться до них самих получается. Также у них наблюдаются сбои в работе мобильного интернета.

На кратковременный сбой пожаловались также абоненты компании «Мотив», у них некоторое время не было мобильного интернета. Однако сейчас ситуация стабилизировалась.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия,