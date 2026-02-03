МЧС выпустило экстренное предостережение о сильных снегопадах

Главное управление МЧС России по Свердловской области предупреждает: 4 февраля в регионе ожидаются сильные снегопады. Спасатели просят соблюдать меры личной безопасности в период непогоды.

Водителям необходимо соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию, быть предельно осторожными при совершении маневров. Тем, кого снегопад застал в пути, надо перестроиться в крайний правый ряд, включить аварийную сигнализацию и переждать непогоду, избегая резкого торможения.

О возникновении происшествий и необходимости надо звонить в пожарно-спасательную службу МЧС России – «101» или по единому номеру вызова экстренных служб – «112».

По данным Уральского гидрометцентра, завтра в Свердловской области ожидаются снегопады, ветер южный, 4-9 м/с, порывы до 14 м/с. Температура ночью -12…-17°, на крайнем юге -7°, на крайнем севере до -22°, днем -3…-8°, на севере до -13°. В Екатеринбурге также сильный снег, ночью -10, днем -4°.

В ночь на 5 февраля в регионе похолодает до -20…-25.

Екатеринбург, Елена Владимирова

