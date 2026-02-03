«Надо менять формат профилактики»: в Екатеринбурге растет подростковая преступность

Количество преступлений, совершенных подростками в Екатеринбурге, за год выросло на 15%. По данным городской полиции, преступниками стали 364 несовершеннолетних. Чаще всего они попадались на кражах, однако зарегистрированы и более серьезные правонарушения.

«В 2025 году подростками совершено 148 краж, 15 грабежей, 24 факта мошеннических действий, 74 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, из которых 61 – по категории «сбыт», – отчитался на заседании комиссии в думе начальник УМВД по Екатеринбургу Виктор Позняк.

Он подчеркнул, что подростки могут совершать преступления под влиянием мошенников. Например, злоумышленники с помощью детей получают доступ к банковским счетам их родителей, или используют несовершеннолетних как курьеров за обещанное вознаграждение. Так, в мае 2025 года полицейские задержали 16-летнего подростка, который забирал деньги у обманутых пенсионеров по указанию мошенников. За каждый «выезд» он получал 5 тысяч рублей. Всего он заработал 25 тысяч рублей и был задержан. Против него возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ.

Кроме того, в 2025 году на территории Екатеринбурга было зафиксировано 4 преступления по статье 205 УК РФ «Террористический акт», совершенных подростками. В основном это были поджоги релейных шкафов на железнодорожных путях. «Ребенок, он ведь не идейный террорист, все это прекрасно понимают. Большая часть таких преступлений совершается либо за денежное вознаграждение, либо подростку внушают, что его родители были замешаны в оказании помощи недружественным странам, то есть идет шантаж. Но за такие преступления наступают серьезные последствия», – прокомментировал Виктор Позняк.

Также в прошлом году на 15% выросло число преступлений в отношении подростков. Значительная часть – это преступления против половой неприкосновенности. Стало больше подростковых суицидов – в 2025 году зарегистрировано 14 случаев, в 2024 году было 11.

«Зачастую в ходе расследования уголовного дела в отношении подростка выясняется, что не только родители допустили просчеты в его воспитании, но и органы профилактики своевременно не оказали помощь семье. Все эти недостатки мы учтем в 2026 году. Нужна комплексная работа, необходимо менять сам формат профилактики. В феврале мы запланировали массовые выступления в школах. В некоторых образовательных организациях есть большой провал по работе с детьми, это надо объективно признать. Также поменяем спрос с территориальных комиссий ПДН. Нужно разбираться в причинах, почему ребенка поставили на учет. Ребенок может набедокурить, я как родитель это тоже понимаю. Но одно дело, когда речь идет о баловстве, и другое – сбыт наркотиков, когда старшие ученики обижают младших, троллинг в соцсетях, все это надо пресекать в корне», – отметил глава городского УМВД.

Виктор Позняк сообщил, что полиция будет работать над проблемой подростковой преступности в комплексе с управлением соцполитики и департаментом молодежной политики. Он подчеркнул, что сделал акцент именно на несовершеннолетних правонарушителях, так как по остальным показателям преступность в Екатеринбурге снижается. За пять лет количество преступлений сократилось на 24%, и на сегодняшний день Екатеринбург считается самой безопасной областной столицей среди регионов Уральского федерального округа.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube