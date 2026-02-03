российское информационное агентство 18+

Бизнесмены смогут снизить плату за аренду, если сделают ремонт за свой счет

Предпринимателям Свердловской области теперь доступна новая мера поддержки. Плата за аренду недвижимости, находящейся в государственной собственности, может быть уменьшена на сумму средств, вложенных в ее ремонт.

Как сообщили в ДИПе, потратив деньги на капремонт, арендатор может быть полностью освобожден от арендной платы на срок до 5 лет. Соответствующий приказ принят МУГИСО.

Кроме того, свердловские предприниматели могут претендовать на снижение ставки на 30% на аренду государственного имущества, а также на снижение арендной платы до 90% для тех, кто реализует социально значимые и приоритетные виды деятельности. Кроме того, доступна аренда областного имущества по сниженной цене без проведения торгов и без согласия федерального антимонопольного органа.

Екатеринбург, Елена Владимирова

