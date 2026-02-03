ВЦИОМ опрашивает уральцев: про Паслера, праворульные машины и выборы

Представители ВЦИОМ звонят жителям Свердловской области примерно с 30-минутным опросом, который охватывает разные стороны жизни. Аналитиков интересует, как живется людям в регионе, но не только. Респондентов спрашивают, как они относятся к губернатору Свердловской области Денису Паслеру, как они оценивают состояние жилищно-коммунального хозяйства и дорог в регионе, доступность и качество туристических маршрутов, степень удовлетворенности здравоохранением и образованием на Среднем Урале и так далее.
Несколько вопросов посвящены предстоящим выборам. Уральцев спрашивают, знают ли они дату единого дня голосования, за какую из партий собираются голосовать и за какую точно не проголосуют.
Кроме того, респондентам задают довольно неожиданные вопросы: например, как они отнесутся к тому, если в ближайшее время в России запретят праворульные автомобили.
Екатеринбург, Елена Сычева
