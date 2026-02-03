Когда на Урале наблюдать парад планет. Расписание сближений в феврале

С 15 февраля у жителей Свердловской области есть отличная возможность увидеть сразу несколько планет. В юго-западной части неба, низко над горизонтом (в секторе 20 градусов), соберутся Венера, Меркурий, Сатурн и Нептун – их можно будет наблюдать в вечерние сумерки, с 18:30 до 19:30. На востоке в этот момент будет восходить Юпитер – третье по яркости вечернее светило февраля после Луны и Венеры. А в южной части неба, рядом с рассеянным скоплением Плеяды, будет виден Уран. Об этом «Новому Дню» рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

Самый простой способ наблюдать планеты – ориентироваться по Луне. Увидеть их можно только в ясную погоду при открытом горизонте. Вот расписание их сближений.

18 февраля в 18:30 тонкий серп молодой Луны окажется рядом с Венерой. Поблизости также появятся Меркурий, Сатурн и Нептун.

19 февраля в 19:00 можно будет наблюдать серп Луны между Меркурием и Сатурном.

23 и 24 февраля в 20:00 Луна окажется рядом с планетой Уран.

26 и 27 февраля в 20:00 спутник Земли появится рядом с планетой Юпитер.

По словам астронома, все планеты, кроме Урана и Нептуна, будут видны невооруженным глазом. Увидеть Уран получится и в бинокль – он будет похож на слабую звезду, но диск можно будет рассмотреть только в телескоп. Нептун без телескопа увидеть невозможно, и в нем для ясности нужна мощная оптика с увеличением не менее 100 крат.

Использованы изображения из виртуального планетария Stellarium

Екатеринбург, Дарья Деменева

© 2026, РИА «Новый День»

