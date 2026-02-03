ЕВРАЗ и НТИ второй раз провели инженерное шоу «Битва роботов» (ФОТО)

В Нижнем Тагиле состоялось зрелищное инженерное шоу «Битва роботов». Уже второй год подряд оно проходит при поддержке ЕВРАЗа и Нижнетагильского технологического института Уральского федерального университета (НТИ УрФУ). Турнир стал частью совместной образовательной программы компании и вуза «Инженерные решения для современного производства» – «Инженерный бакалавриат ЕВРАЗа».

В соревнованиях приняли участие восемь команд. В рамках учебного курса «Разработка и создание роботизированного устройства» студенты создавали роботизированные механизмы. Работы выполнялись в лабораториях НТИ УрФУ при методической и материально-технической поддержке ЕВРАЗа. Турнир дал будущим инженерам возможность проверить расчеты, прочность конструкций, эффективность алгоритмов и надежность электронных систем своих изобретений. По условиям «Битвы» победа присуждалась за вывод робота соперника из строя, выталкивание его из центральной зоны ринга или нанесение максимального количества ударов. Чемпионами стала команда НТИ УрФУ с роботом «Вихрь», в которую вошли Егор Лукович, Никита Юдин, Никита Микрюков, Антон Жижин и Константин Вишняков. За ходом поединков вживую наблюдали более 500 зрителей, также шоу впервые транслировалось в прямом эфире в сообществе «Короче, ЕВРАЗ» ВК.

При поддержке ЕВРАЗа и НТИ УрФУ в Нижнем Тагиле состоялось инженерное шоу «Битва роботов»

«Мы заинтересованы, чтобы в ЕВРАЗ приходили молодые, целеустремленные, инициативные ребята, которые не боятся предлагать новые решения и двигать промышленность вперед. Сегодня они проектируют игровых роботов, а завтра будут разрабатывать цифровые системы управления доменным или конвертерным производством. «Инженерный бакалавриат» помогает нам увидеть талантливых ребят, вовлекать их в совместные проекты. Это долгосрочное инвестирование в будущее ЕВРАЗа», – отметила заместитель директора по персоналу дивизиона «Урал» ЕВРАЗ Юлия Ефименко.

«Наша задача – сделать инженерное образование живым, интересным и максимально приближенным к реальному производству. Чтобы сконструировать робота, нужно владеть основами механики, электроники, программирования и моделирования. Именно эти компетенции сегодня востребованы на современных предприятиях. И мы видим, как студенты-второкурсники уже говорят на одном языке с инженерами ЕВРАЗа», – отметила и. о. директора НТИ УрФУ, руководитель образовательной программы «Инженерные решения для современного производства» Мария Миронова.

Победители турнира – команда НТИ УрФУ с роботом «Вихрь»

Программа «Инженерные решения для современного производства» запущена в 2024 году в качестве совместной инициативы ЕВРАЗа и УрФУ по подготовке инженеров нового поколения. Программа готовит специалистов по направлениям «Металлургия», «Теплоэнергетика и теплотехника», «Электроэнергетика и электротехника», «Технологические машины и оборудование», «Химическая технология». В 2025 году на «Инженерный бакалавриат» поступили 170 абитуриентов на Урале и в Сибири. Участники бакалавриата, помимо глубоких теоретических знаний и работы над реальными производственными проектами, получают корпоративную стипендию и гарантированное трудоустройство на предприятиях ЕВРАЗа.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube