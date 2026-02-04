Свердловчане задолжали банкам 1,1 трлн рублей

На 1 января 2026 года задолженность жителей Свердловской области по кредитам составила 1,1 трлн рублей. Это больше, чем в прошлом году, на 3%. Большая часть портфеля – 682 млрд – приходится на долю ипотеки, 80% которой брали по госпрограммам, в том числе по семейной.

Что касается потребительских кредитов, то их стало меньше почти на 3% – их доля 446 млрд рублей.

При этом граждане продолжали активно пополнять свои сбережения. Объем средств, который свердловчане держат в банках, увеличился за год на 18% и составил 1,6 трлн рублей. Две трети этой суммы размещены на срочных депозитах, треть – на текущих счетах.

«В 2025 году в поведении свердловчан доминировала сберегательная модель. Несмотря на снижение процентных ставок в экономике, доходность по вкладам превышала и фактическую и ожидаемую инфляцию. Это обеспечивало привлекательность размещения средств на депозитах. Сегодня отношение суммы накоплений граждан к сумме их задолженности перед банками находится на рекордно высоком уровне», – рассказал Сергей Иванов, экономист Уральского ГУ Банка России.

Екатеринбург, Елена Сычева

