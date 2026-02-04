Студентку из Екатеринбурга спасли из нелегального кол-центра в Мьянме

Совместными усилиями полицейских Таиланда и Мьянмы при участии МИД Таиланда 21-летняя студентка из Екатеринбурга по имени Мадина была освобождена из нелегального кол-центра в Мьянме, где ее удерживали насильно и заставляли работать на преступников.

Как сообщает пресс-служба посольства России в Таиланде, в ряде стран Юго-Восточной Азии действует транснациональная преступная сеть, которая вербует иностранцев, в том числе граждан России, под предлогом трудоустройства в Таиланде. Некоторых россиян после прохождения «онлайн-собеседования» приглашали в Бангкок, откуда незаконно перевозили в Мьянму в обход официальных пунктов пограничного контроля. Это случилось и с Мадиной.

«3 февраля 2026 года при поддержке представителей правоохранительных органов Таиланда и Мьянмы, сотрудников посольства, в том числе представителя МВД России в Таиланде, была организована передача на таиландскую сторону гражданки Российской Федерации с дальнейшим сопровождением в г. Бангкок с целью вылета на Родину», – сообщили в дипмиссии.

Екатеринбург, Елена Владимирова

