На Урале за неделю зарегистрировали почти 25 тысяч ОРВИ

На Урале за прошлую неделю зарегистрировано 24,9 случаев ОРВИ. В структуре заболевших 57,3 процента занимают дети, отмечает управление Роспотребнадзора по региону. Статистика говорит, что заболеваемость немного снижается – на 2,6 процента по сравнению с позапрошлой неделей.

Лабораторные анализы говорят, что заболеваемость у уральцев провоцируют вирусы гриппа, РС-вирусы, сезонные коронавирусы, риновирус, аденовирус и другие.

Для того, чтобы не заболеть, Рспотребнадзор рекомендует гражданам соблюдать респираторный этикет, правила личной гигиены и вести здоровый образ жизни. Также важно не пренебрегать мерами предосторожности на работе. Уборку в доме необходимо проводить не реже двух раз в неделю, также часто нужно менять и полотенца, протирать дверные ручки, клавиатуры, выключатели, трубки домофона и т.д. Если в доме появился больной, его необходимо изолировать в отдельную комнату для минимизации контактов с другими членами семьи.

