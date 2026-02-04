ФСБ придет к организаторам школьной травли

С организаторами буллинга в школах будут разбираться сотрудники Федеральной службы безопасности. Об этом ОТВ заявила официальный представитель УФСБ по Свердловской области Елена Докучаева. По ее словам, террористические акты, которые совершают подростки, часто начинаются именно с травли сверстниками, в том числе в интернете. Речь идет о ситуациях, когда создаются специальные сообщества или паблики, в которых намеренно выкладывают персональные данные, чтобы подвергать буллингу того или иного человека.

«Администраторы таких каналов сейчас устанавливаются. Пусть они не удивляются, что рано или поздно к ним придут люди в форме, потому что это противоправное действие. Они даже не задумываются, к чему может привести их вроде бы безобидная группа, где они просто травят своих сверстников. Они оскорбляют их и даже шантажируют, чтобы подростки платили за то, чтобы убрать информацию из таких групп»,– рассказала Елена Докучаева.

Екатеринбург, Елена Сычева

