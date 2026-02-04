РПН досмотрел 7777 самолетов и нашел 23 человека с признаками инфекций

7 тысяч 777 самолетов досмотрели сотрудники Роспотребнадзора в 2025 году. В ходе плановых работ по осуществлению санитарно-карантинного контроля специалистами ведомства были проверены 1.307.238 пассажиров и членов экипажа. По итогам выявлено 23 человека с признаками инфекционных заболеваний. По всем случаям проведен полный комплекс противоэпидемических мероприятий.

В пунктах пропуска через государственную границу в аэропорту Кольцово функционирует АИС «Периметр», которая анализирует эпидемические риски и помогает выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний, прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, пояснили в пресс-службе ведомства.

