российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 4 февраля 2026, 10:40 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

РПН досмотрел 7777 самолетов и нашел 23 человека с признаками инфекций

7 тысяч 777 самолетов досмотрели сотрудники Роспотребнадзора в 2025 году. В ходе плановых работ по осуществлению санитарно-карантинного контроля специалистами ведомства были проверены 1.307.238 пассажиров и членов экипажа. По итогам выявлено 23 человека с признаками инфекционных заболеваний. По всем случаям проведен полный комплекс противоэпидемических мероприятий.

В пунктах пропуска через государственную границу в аэропорту Кольцово функционирует АИС «Периметр», которая анализирует эпидемические риски и помогает выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний, прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, пояснили в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Россия,