Участники СВО и их родные 237 тысяч раз обращались в фонд «Защитники Отечества» за помощью

237 тысяч раз обращались за помощью в фонд «Защитники Отечества» участник СВО и их родные из Уральского федерального округа.

Полномочный представитель президента России в УрФО Артём Жога держит на контроле работу с данным видом вопросов. По данным фонда 98 процентов обращений уже нашли свое решение.

Как отметил полпред, обращения очень разные, и ко всем социальные координаторы относятся трепетно и индивидуально. Каждый год тематика запросов меняется. Если в 2024 году бойцы чаще просили о помощи с оформлением документов, то в 2025 году на первый план вышли вопросы медицинской помощи, реабилитации и бытовые темы.

Особое внимание уделяется вопросам трудоустройства ветеранов. По этому ключевому для социализации показателю Уральский федеральный округ демонстрирует лидирующие позиции в стране. Уже свыше 9 тысяч ветеранов боевых действий нашли работу.

«Считаю, что очень важно проводить тщательный анализ обращений от ветеранов и их родных. Это позволяет выстраивать последовательность действий по аналогичным вопросам, при необходимости инициировать изменения и вводить новые меры поддержки. Самое главное: ни одно обращение не должно остаться без внимания», – подчеркнул Артём Жога, которого цитирует перс-служба уральского полпредства.

Екатеринбург, Елена Васильева

