Жители Ботаники бунтуют против строительства очередной жилой «свечки»: она перекроет вид на парк (ФОТО, ВИДЕО)

В микрорайоне Ботанический разгорается еще один скандал с точечной застройкой. Покупатели квартир в ЖК Botanika Green House на улице 8 Марта считают, что застройщик АО «Синара-Девелопмент» их обманул. Людям обещали комфортные условия проживания с видом на Ботанический сад и большой парковкой возле дома. Но сейчас на этом участке планируется строительство очередной жилой высотки.

Жители против точечной застройки

«Здесь собираются построить 32-этажную «свечку» вплотную к нашему жилому комплексу. Расстояние до дома будет 20-30 метров. Мы выступаем против уплотнительной застройки, которая приведет к транспортным проблемам и нарушит нормы инсоляции. Новая высотка перекроет солнечный свет нескольким квартирам. По нашим расчетам, продолжительность инсоляции составит 22 минуты в сутки при нормативе в два часа. Многие покупали квартиры в ЖК на верхних этажах с видом на парк, сейчас они будут видеть в окнах стену соседнего дома. Хотя застройщик при продаже жилья обещал совсем другое», – рассказала «Новому Дню» жительница дома Дарья.

К домам жилого комплекса и будущей застройке ведет единственный проезд, причем дорога находится на неразграниченной земле и не входит в улично-дорожную сеть. По словам горожан, за полтора года дорогу никто не чистил. На ней постоянно образуются пробки, машины часто объезжают заторы прямо по тротуарам. Люди обеспокоены, что в экстренных ситуациях к домам не сможет проехать ни скорая, ни пожарная машина.

Недовольные жильцы организовали инициативную группу, в которую вошли 776 человек. Они заявляют о системных нарушениях при согласовании строительства жилой высотки. Участок, на котором «Синара-Девелопмент» обещал сделать парковку, был продан другому застройщику – Baden Family, который запланировал строительство многоквартирного дома. Жители Ботаники возмущаются, почему застройщик получил разрешение и прошел экспертизу при наличии серьезных вопросов к проектной документации. К тому же в микрорайоне до сих пор не утвержден проект организации дорожного движения (ПОДД), то есть там не может работать уборочная техника, а дорожные знаки признаются незаконными.

3 февраля инициативная группа жильцов провела встречу с чиновниками мэрии, депутатами и общественниками. Заместитель директора департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Марина Мацкова заявила, что разрешение на строительство дома было выдано в соответствии с нормами. «Мы видим решение в том, чтобы разработать проект межевания территории в целях определения границ территории общего пользования, с последующим закреплением данного земельного участка в муниципальную собственность», – предложила она такой вариант.

Депутат Екатеринбургской думы Артур Зиганшин сообщил, что по обращению инициативной группы жильцов было возбуждено уголовное дело, но его закрыли за отсутствием фактов нарушений со стороны застройщиков. Директор управляющей компании «Столица Премиум» Александр Горшенин заявил, что проблем с проездом спецтехники к домам жилого комплекса нет, а участники встречи выдвигают «эмоционально окрашенные» претензии.

Тем не менее, жильцы не собираются сдаваться. Они намерены доказать необоснованность экспертизы, разрешающей строительство дома рядом с ЖК Botanika Green House.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Степан Фатхиев

