На Урале пятилетняя выживаемость больных раком увеличилась до 70%

В Свердловской области за 2025 год рекордно увеличилась пятилетняя выживаемость онкобольных – до 69,5%. Также снизилась и смертность в первый год болезни – до 16,5%. Такую статистику привел главный врач Свердловского областного онкологического диспансера Евгений Киселев.

«Заболеваемость онкологией в 2025 году стабилизировалась и составляет 550 человек на 100 тысяч населения. 23 тысячи свердловчан ежегодно заболевают раком какой-либо локализации. В 2025 году мы достигли рекордных показателей. Одногодичная летальность снизилась до 16,5% – это один из самых лучших показателей в России. А пятилетняя выживаемость увеличилась до 69,5%. Это говорит о том, что опухолевые заболевания успешно лечатся, даже на запущенных стадиях», – заявил он на пресс-конференции.

В Свердловской области чаще всего обнаруживают рак кожи, легкого, молочной железы и колоректальный рак.

Для ранней диагностики в регионе действуют пять программ скрининга. Они помогают вовремя находить рак молочной железы, колоректальный рак, рак шейки матки и предстательной железы. В 2026 году начнется скрининг рака легкого.

По словам Киселева, опухоли чаще стали выявлять на ранних стадиях (в 59% случаев в 2025 году). Например, рак шейки матки на первой стадии теперь находят в два раза чаще, чем в 2019 году, а колоректальный рак – на 30% чаще. Смертность от этих видов онкологии также снижается.

Екатеринбург, Дарья Деменева

