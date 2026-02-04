В Свердловской области 150 детей ежегодно заболевают раком

Ежегодно в Свердловской области онкологические заболевания выявляют у 150 детей. Эта цифра соответствует средним мировым показателям.

По словам главного детского онколога минздрава Свердловской области Олега Аракаева, у детей чаще всего встречаются врожденные опухоли из зародышевых (герминогенных) клеток, а также опухоли кроветворной ткани. Гемобластозы в основном выявляют у детей 3-4 лет, опухоли центральной нервной системы – в младшем и подростковом возрасте, а другие солидные опухоли могут возникать в возрасте от 0 до 18 лет.

Во время лечения у детей высок риск токсических реакций и инфекционных осложнений, а также непереносимости некоторых препаратов. Подростки и более старшие пациенты обычно легче переносят химиотерапию и быстрее достигают ремиссии.

«Более 80% пациентов выздоравливают. Это все благодаря современной иммунотерапии, трансплантации костного мозга, таргетной терапии, благодаря современным технологиям», – отметил Аракаев.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube