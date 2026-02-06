Сегодня отмечают «хлебный день»

6 февраля по православному календарю отмечается праздник преподобной Ксении. При жизни эта святая основала женский монастырь, где оказывала помощь страждущим. Скончалась Ксения во время молитвы, и ее кончина была отмечена в небе святым знамением в виде светлого венца с блистающим крестом.

В народе 6 февраля считается «хлебным днем». В этот день крестьяне загадывали, сколько дней осталось до предстоящего сева и подсчитывали, сколько съестных запасов у них осталось. По цене, установленной на хлеб, высчитывали, какова будет цена на зерно нового урожая.

