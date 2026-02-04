Пермскую трассу в районе Ачита полностью перекрыли из-за ДТП

Дорогу Пермь – Екатеринбург полностью перекрыли в обоих направлениях для всех видов транспорта из-за серьезного ДТП в Ачитском районе, об этом сообщает Уралуправтодор. Подробности аварии пока не сообщаются. Дорожники предлагают объезжать заблокированный участок через Красноуфимск, Арти и Нижние Серги.

Напомним, ранее Свердловская Госавтоинспекция выступила с предупреждением к водителям – из-за сложных погодных условий, сильного снега и гололедицы автолюбителей просят быть осторожнее, особенно на трассах за городом.

Екатеринбург, Елена Сычева

