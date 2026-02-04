Уралец заплатит 60 тысяч за то, что молчал о радикальных взглядах знакомого

Житель Качканара осужден за то, что знал о радикальных воззрениях своего знакомого, но не сообщил об этом в правоохранительные органы.

Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, в ноябре 2021 года фигурант узнал от своего знакомого о его радикальных взглядах в исламе. В разговорах тот одобрял идеи «священной войны», оправдывал насилие и выражал желание присоединиться к террористическим формированиям.

Несмотря на очевидную опасность таких заявлений, молодой человек не сообщил о них в полицию. Его бездействие продолжалось до 2025 года. Между мужчинами не было близких родственных связей, которые могли бы как-то оправдать умалчивание. В ходе предварительного следствия и суда обвиняемый полностью признал вину и раскаялся.

Суд признал обвиняемого виновным по ст. 205.6 УК РФ – «Недонесение о преступлении». При назначении наказания были учтены смягчающие обстоятельства: молодой возраст, искреннее раскаяние, отсутствие судимости. Отягчающих обстоятельств не нашлось. В итоге суд назначил наказание в виде штрафа в размере 60 000 рублей.

Качканар, Елена Владимирова

