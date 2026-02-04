В Екатеринбурге за год на 16,3% снизилось число заражений ВИЧ

В Екатеринбурге продолжает снижаться число случаев заражения ВИЧ-инфекцией.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, с 2015 года количество новых случаев ВИЧ-инфекции снизилось на 69,9 %, а в 2025 году зарегистрировано на 16,3 % меньше случаев, чем в 2024 году. Показатель первичной заболеваемости по Екатеринбургу в 2025 году составил 37,1 на 100 тысяч населения (в 2024 году – 44,3).

Снижение числа новых случаев ВИЧ-инфекции наблюдается во всех возрастных группах, но при этом наибольшая заболеваемость регистрируется в возрасте 30-44 года. В 2025 году среди впервые выявленных ВИЧ-инфицированных 89% составили лица старше 30 лет.

Екатеринбург, Елена Владимирова

