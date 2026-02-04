В Екатеринбурге в новом доме на въезде в Академ будут продавать квартиры для больших семей

Застройщик АЗ СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») объявил о старте продаж в новом доме. Это блок 3.1 в квартале «Первый Академ», расположенном на въезде в район.

Жилой комплекс будет состоять из 8 секций разной этажности – от 17 до 24 этажей. В доме предусмотрены различные варианты планировки помещений: от просторных студий в 29 кв. метров до больших семейных квартир евроформата в 115 кв. метров. В доме также будет доступен подземный паркинг, спуститься в который можно будет на лифте, и кладовые для хранения вещей, снаряжения, шин.

Здания ЖК образуют закрытый от машин двор с игровыми комплексами и зонами отдыха. Для жителей установят уютные лежаки, перголу, спортплощадку с трибуной, оборудуют зону для воркаута. Особое внимание будет уделено озеленению территории. «Здесь каждое растение раскроет свою красоту в собственное время. В начале сезона первую скрипку сыграют яблони, за ними раскроются белоснежные гроздья боярышника и жимолости, а летом эстафету цветения примут гортензии и спиреи», – отметили в пресс-службе девелопера.

Удобное местоположение позволит жителям дома пользоваться инфраструктурой всего Академического района. За 5-10 минут пешком можно будет добраться до школ и детсадов, ТЦ «Академического» с кинотеатром и бассейном, Юго-Западного лесопарка. В пределах 15-20 минут – взрослая поликлиника и районная администрация. Также рядом с домом расположены остановки общественного транспорта и есть удобный выезд на улицу Вильгельма де Геннина, что позволит быстро добраться до других районов Екатеринбурга. Подробная информация о квартирах в блоке 3.1 размещена на сайте застройщика.

