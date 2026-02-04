Мороз и сильный ветер: спасатели предупредили уральцев о непогоде

Завтра, 5 февраля, в Свердловской области ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с, местами низовая метель. Кроме того, синоптики прогнозируют понижение температуры: ночью -20…-25 °C, местами до -30°, днем -14…-19°.

ГУ МЧС Свердловской области рекомендует: на улице не приближаться к рекламным щитам и конструкциям, которые могут быть неустойчивыми; не искать укрытие от ветра у стен зданий; не парковать автомобили рядом с деревьями и другими конструкциями, которые могут быть ненадежно закреплены; закрывать окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия в доме.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube